شكرا لقرائتكم خبر عن صلوا عليه.. سمية الخشاب تطرح أول دعاء دينى فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الفنانة سمية الخشاب، أول دعاء دينى لها فى شهر رمضان الكريم، الذى يحمل اسم "صلوا عليه"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الدعاء الدينى من ألحان سمية الخشاب، وكلمات هشام صادق، وتوزيع محمد عباس.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب، أغنية صورتها كفيديو كليب تحت عنوان "بتستقوى" وحققت عدد أكثر من ثلاثة ملايين من المشاهدات، ونالت إعجاب جمهورها لدعم المرأة المصرية.
والأغنية من كلمات هشام صادق وألحان سمية الخشاب، وتوزيع الموسيقى محمد عباس، ومن إخراج جميل جميل المغازى، كما جاءت الأغنية ضمن الأغانى الأكثر بحثاً على موقع يوتيوب وقت طرحها.
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