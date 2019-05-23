شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تنتهى من تصوير مشاهدها فى "لآخر نفس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت ياسمين عبد العزيز من تصوير آخر مشاهدها فى مسلسل "آخر نفس" للمخرج حسام على الذى تعرضه قناة الحياة وتصدر العمل تريندات تويتر ومحركات البحث على جوجل منذ عرضه مع بداية شهر رمضان.

ياسمين عبد العزيز التى تمتد مسيرتها الفنية لأكثر من 20 عامًا قدمت حوالى 30 عملا دراميا وسينمائيا ومسرحيا تعود من خلال هذا المسلسل إلى نوع جديد عليها تكتشف فيه نفسها وتحجز لها مكانا فى صدارة الصف الأول مع النجوم العرب والمصريين، إذ تؤدى دور فتاة جميلة ثرية تعمل مهندسة ديكور ومتزوجة من ضابط عمليات خاصة يتعرض للخطف من قبل إحدى العصابات المسلحة كما يتم خطف ابنها الأمر الذى يدفعها إلى بحثها عن الحقيقة لتكتشف العديد من الأسرار حول طبيعة عمل زوجها وما يحيط به من مخاطر، كما تتهم ياسمين خلال أحداث المسلسل فى عملية قتل وتهرب من السجن.

ياسمين تدربت على يد خبير متخصص فى فنون القتال والعمليات الخاصة، ضمن استعدادتها للشخصية، وهو الأمر الذى ظهر واضحا فى مشاهد الأكشن فى المسلسل، ضمن خطة الشركة المنتجة "سينرجى" لاكتشف إمكانيات نجومها وقدراتهم بعيدا عن الأدوار النمطية التى اعتادوها.

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مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، إسماعيل شرف، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.