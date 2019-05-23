شكرا لقرائتكم خبر عن "يتألق فى كان".. عبد الله المنياوى من الموسيقى للسينما العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفع المنشد والموسيقى عبد الله المنياوى علم مصر فى أكبر المحافل السينمائية العالمية، خلال تواجده حاليًا فى فرنسا للمشاركة الرسمية فى فعاليات مهرجان كان السينمائى، عبر بطولته الفيلم التونسى "طلامس".

ويخوض "طلامس" للمخرج علاء الدين سليم مغامرة تمثيل السينما التونسية والعربية فى قسم "نصف شهر المخرجين" فى النسخة الثانية والسبعين من المهرجان العالمى المقامة حاليًا فى فرنسا، ويعد العمل السينمائى العربى والأفريقي الوحيد من بين 24 فيلمًا طويلًا من 20 دولة تدخل المنافسة هذا العام، ويرتكز هذا القسم الذى يعطى فرصة أكبر للتجارب الفيلمية من مختلف بقاع العالم بعيدًا عن زخام المسابقة الرسمية لكان، مع تسليط الضوء على المواهب الجديدة، وساهم فيما مضى بالتعريف من العديد من كبار المخرجين من بينهم المصرى الكبير يوسف شاهين، ويحكى الفيلم قصة الجندى التونسى "س" الذى يقرر الفرار من حياة الجندية، ويشارك فى بطولته التونسية سهير بن عمارة، والجزائري خالد بن عيسى.

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المنياوى مطرب ومنشد صوفى وشاعر وعازف ترومبيت مصرى، بزغ نجمه سريعًا فى مجال الموسيقى البديلة بتقديمه مزيج غير مألوف بين روح الإنشاد الصوفى مع الإلكترونيك ميوزيك بالاتكال على الأداء الغنائى الحماسى، ويمتد مشواره الفنى لأكثر من عقد من السنوات، وصال وجال فى العديد من المهرجانات الموسيقيى العالمية بين العالم العربى وأوروبا، ومن أشهر أغانيه "مشاي" و"يا طلاب العالم الثالث" و"طوفى بي" وحاليًا مستقر بمشروعه الموسيقى الخاص فى العاصمة الفرنسية باريس.



