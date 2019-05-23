شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "متخليش التليفزيون يربطك" تابع مسلسلك فى أى وقت على "watch it" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى المشاهد فى السنوات الأخيرة من الفواصل الإعلانية خلال مشاهدته الأعمال الدرامية خلال الشهر الكريم، ما دفع القائمين على منصة "watch it" إلى توفير مشاهدة ممتعة دون أن يصاب الجمهور بالملل جراء كثرة الإعلانات، لذلك "متخليش التليفزيون يربطك.. نزل أبليكشن "watch it"، عشان تشوف مسلسلات رمضان فى أى وقت ومن غير إعلانات".

ويسهل تطبيق Watch it العديد من العقبات التى تقف أمام المشاهد لمتابعه مسلسلاته الرمضانية، ويوفر كل الأعمال الدرامية العربية للمشتركين بأسعار زهيدة للغاية مع فترة مجانية حتى آخر شهر مايو، والأهم أن الأعمال الدرامية التى يوفرها التطبيق تكون بدون أى إعلانات لعدم قطع اندماج المشاهد عن العمل الفنى.

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وكانت منصة "Watch it" المسئولة عن إصدار التطبيق قد أعلنت عن استقبال آلاف الطلبات للتسجيل والاشتراك وتزامن ذلك مع محاولات من جانب بعض القراصنة لفتح ثغرات فى أمن معلومات الأبليكشن وبناء عليه قررت إدارة المنصة حجب الأبليكشن مؤقتا لعدة أيام ورفع مستوى التأمين المعلوماتى.

وللتسجيل فى منصة "Watch it" للمحتوى الإعلامى الرقمى، من خلال الموقع الإلكترونى WWW.watchit.com