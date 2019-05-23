بالفيديو| بعد 34 عاما من الاعتزال.. عزيزة جلال تكشف تفاصيل مرضها ومكالمة عبد الوهاب لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

حلت الفنانة المعتزلة عزيزة جلال، ضيفة مساء أمس على برنامج "اللقاء من الصفر"، وهو برنامج يومي يقدم قصصًا توثيقية لحياة شخصيات من السعودية والعالم العربي، وخلال الحلقة كشفت الفنانة عزيزة جلال عن عدد من التصريحات نرصدها لكم في التقرير التالي:"

- المرض

قالت عزيزة جلال إنها بعد ولادتها بشهرين أصيبت بحمى شديدة سببت لها استجماتيزم "حول"، وأن الحول أثر عليها بشكل سلبي في طفولتها، مشيرة أن الأطباء نصحوها بارتداء نظارة وهي طفلة، وكان الأطفال يعايرونها "يا حولة"، الأمر الذي أثر على نفسيتها، وكانت تبكي لوالدتها بسبب مضايقات الأطفال.

المرض

- الغناء مرة أخرى

غنت الفنانة عزيزة جلال خلال اللقاء، أغنية مستنياك التي كانت السبب في شهرتها، والأغنية من كلمات عبدالوهاب محمد وألحان بليغ حمدي.، ورغم مرو قرابة 34 عاما على اعتزال عزيزة جلال للفن إلا أن صوتها لم يتغير ولم يتأثر بالزمن

تغني مستنياك

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النجاح

قالت الفنانة عزيزة جلال إن النجاح الذي حققته في الإمارات، قدمها بقوة لتغني في مصر من خلال شركة " صوت الحب" وكانت أول أغنية قدمتها هي أغنية" نتقابل سوا" مع سيد مكاوي، وحققت الأغنية ضجة كبيرة في مصر، مشيرًا أن مصر هي هوليود الشرق ومن ينجح فيها ينجح في كل الوطن العربي، موضحة أن الموجي والشاعر عبد الوهاب محمد تبنياها فنيا وقدموها بشكل جيد للجمهور في مصر، وقدمت معهما أغنية "الحب لعبة"، ونجحت الأغنية وكسرت الدنيا وبعدها قدمت أغنية "من حقك تعاتبني" .

- مكالمة عبدالوهاب

حكت الفنانة عزيزة جلال إنها أحيت حفلة بمفردها في نادي الزمالك لأول مرة، وكانت الحفلة مذاعة على التلفزيون على الهواء، وقالت إنها بعد انتهاء الحفلة اتصل بها الفنان محمد عبدالوهاب وقال لها " إنتي مكسرة الدنيا يا هانم"، مشيرة أن قصة الاتصال بينها وبين عبدالوهاب كانت حديث الصحافة لفترة.