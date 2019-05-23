نبيل الحلفاوي يعلق على موقف الأهلى بعد تعادله مع الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على تعادل الأهلي مع الإسماعيلي في الدوري العام. وكتب الحلفاوي:"الأهلى يدفع نقطتين ثمن الفرص الضائعة، ثمن العناد". يُذكر أن الأهلي تقدم بهدف لوليد أزارو، ثم تعادل للإسماعيلي كريم بامبو.

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