طرح "بوسترات" فيلم "النداهة" لحنان ترك وهاني عادل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "النداهة"، عن الملصقات الدعائية الخاصة بالعمل، استعدادًا لطرحه في دور العرض السينمائي صيف 2019.

يظهر في البوستر الأول منزل مهجور في أجواء توحي بالرعب، وأسفل الملصق الدعائي كُتبت جملة "الروح للروح بتحن"، أما البوستر الثاني فلمنزل مهجور يتجمع أمامه عدد كبير من الناس.

"النداهة" أول دراما صوتية تعرض في صالات عرض جماهيرية في مصر والعالم العربي.

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أحداث الفيلم مستوحاة من أسطورة "النداهة" الشهيرة في القصص الشعبية المصرية، يقوم الفنان هاني عادل بدور الطبيب هارون الذي يحاول كشف غموض مقتل حبيبته فريدة تلعب دورها الفنانة حنان ترك، في إطار رعب وتشويق مع أجواء من الرومانسية.

الفيلم من تأليف وإخراج خالد المهدي الذي أنتج قبل ذلك مع الراحل خالد صالح وحنان ترك فيلم "أخر أيام الأرض".