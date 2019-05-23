خطة البندول.. هكذا سخر نبيل الحلفاوي من تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يرد بها على سؤال أحد متابعيه عن رأيه في تشكيل النادي الأهلي في لقاء الإسماعيلي.

وكتب الحلفاوي: "أنا نسيت أن الشحات في الملعب، أتاريه كان في الشمال، ورمضان لما بييجي يمين ما بيعاملش هاني معاملة معلول، يمين شمال.. دي اسمها خطة البندول".

يُذكر أن الأهلي يلعب مع الإسماعيلي الآن في الدوري المصري، في مباراة يسيطر عليها التعادل السلبي.