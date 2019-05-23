"الأقصر السينمائي" يكشف تفاصيل دورته المقبلة: تحمل اسم فريد شوقي وكينيا ضيف الشرف​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

على هامش حضوره فعاليات الدورة الـ72 لمهرجان كان السينمائي، كشفت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية عن تفاصيل الدورة المقبلة للمهرجان، والتي ستنطلق في مارس 2020، وصرح سيد فؤاد رئيس المهرجان في لقاء أقيم بالجناح التونسي، أن الدورة التاسعة ستقام في الفترة من الجمعة 13 إلى الخميس 19 مارس 2020 وستكون السينما ضيف الشرف هي سينما دولة كينيا ،

وأضاف، أن الدورة التاسعة سوف تحمل اسم الفنان المصري الراحل " فريد شوقي " بمناسبة مرور مائة عام على ميلاده ونظراً لعطاءه المتميز والكبير كممثل ومنتج ومؤلف .

وطبقاً لتقاليد المهرجان سيتم إهداء الدورة لأسماء الراحلين الممثل ستيجيه كواياتي من مالي ، والسندريلا الأولى للسينما المصرية الممثلة والمغنية عقيلة راتب والمنتج أحمد بهاء الدين عطية من تونس .

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كما سيقيم المهرجان تحت شعار " الأقصر للسينما الإفريقية مهرجان على مدار العام " يوم يوسف شاهين في أفريقيا وذلك في ذكرى ميلاده 25 يناير ، وذلك بعرض أفلامه في معظم دول القارة الأفريقية في يوم ميلاده في نفس التوقيت بجميع الدول المشاركة في الاحتفال ، وكذلك عمل ندوات ونشرات حول سينما شاهين وذلك بالتعاون مع شركة أفلام مصر العالمية وزاوية .

كما سيقيم المهرجان هذا العام مسابقة إضافية هي" مسابقة أفلام الدياسبورا " وذلك لعرض إبداعات الأفارقة في خارج القارة الإفريقية بناء على توجيه رئيس شرف المهرجان الممثل محمود حميدة .

كما أعلن المخرج محمد قبلاوي رئيس مهرجان مالمو للفيلم العربي عن ليلة " الأقصر " للاحتفاء بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في السويد والتعريف به من خلال عروض الأفلام الفائزة في الدورة الثامنة ومنها " دفن كوجو" من غانا " وليل خارجي " من مصر ، وذلك بعمل ندوة حول الأقصر الإفريقي ودعمه لصناعة السينما الإفريقية في شمال وجنوب القارة وكذلك عرض لفرقة طبول أفريقية ومعرض لأفيشات ومطبوعات الأقصر وذلك في دورة مالمو التاسعة في أكتوبر 2019 .