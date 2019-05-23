ناهد السباعي توجه رسالة لوالدها في ذكرى وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وجهت الفنانة ناهد السباعي رسالة لوالدها المخرج مدحت السباعي في ذكرى وفاته، الذي رحل عن عالمنا في 21 مايو 2014. ونشرت ناهد صورة مجمعة في إطار واحد، تجمعها بوالدها ومجموعة من الفنانين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". Advertisements وعلقت ناهد علي الصورة: "اليوم ذكري وفاة أحلى وأجمل ضحكة وأطيب قلب وأخف دم، اللهم أغفر له وأرحمه وأعف عنه، ادعوا له". يذكر أن ناهد السباعي تشارك في مسلسل "الزوجة 18" بطولة حسن الرداد، وسلوى خطاب، وشيماء سيف، وهيدي كرم، ومحمود البزاوي، ومحمود الليثي، وآية سماحة، وكوكي، وإيناس كامل، وهو من تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وإخراج مصطفى فكري.

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