مخرج "ولد الغلابة" يثير حيرة متابعيه: "حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي سارق مجهودي وبيتمنظر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر المخرج محمد سامي عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" تدوينة غامضة أثارت حيرة متابعيه، لكنه لم يوضح أي تفاصيل أخرى.

حيث كتب سامي: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي سارق مجهودي وبيتمنظر بيه، حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد وافق على سرقة مجهودي، ونسبه لواحد معملش شغله، حسبي الله ونعم الوكيل ألف مرة، وربنا مابيسبش حق، وعندي أدله على كلامي بس يخلص رمضان".

ويشارك محمد سامي هذا العام في مسلسل "ولد الغلابة"، من بطولة أحمد السقا، ومحمد ممدوح، ومي عمر، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وإدوارد، وكريم عفيفي، وهادي الجيار، وصفاء الطوخي، ومن تأليف أيمن سلامة.