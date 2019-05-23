بسبب “الباروكة”.. رد فعل عنيف لصابرين في شيخ الحارة -فيديو

انفعلت الفنانة صابرين خلال لقائها اليوم في برنامج “شيخ الحارة” عقب توجيه بسمة وهبة سؤالًا لها: “هل أنتِ محجبة ولابسة باروكة؟”، قائلة: “إنت مالك.. لابسة اللي لبساه.. من فضلك ملكيش دعوة باكل إيه وبلبس إيه.. أنا فنانة وليا تاريخي وأدوار مهمة وده اللي مفروض اتسئل فيه في البرنامج، مش اتسأل عن باروكة وحجاب” .
وأضافت الفنانة، “أنا عمري ما مشيت وراء الفتاوى.. ساخرة: الفتاوي دلوقتي بقت استرتش.. أنا مش محجبة وده لوك جديد ولو النهاردة عاملة شعري كنت بينت لكم قصة شعري.. أنا مجنونة وبحب كده” ووضحت الإعلامية أنها لا تريد التدخل في خصوصياتها وإنما فقط تنقل رأي الجمهور بصابرين وأوضحت صابرين سر الهجوم عليها بسبب “الباروكة” التي ترتديها خلال أعمالها الفنية، التي أثارت موجات من الجدل عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، قائلة: “فيه لجان إلكترونية مخصصة لصابرين مع كل عمل فني ليا بينزلوا ويهاجموا حجابي والباروكة اللي لبساها ومش عاجبهم حاجة خالص”.
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