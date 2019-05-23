بالفيديو: مشاهدو العاصوف يسخرون من مشهد رصاصة جهيمان التي لم تخترق “طاقية” الضحية

أثار مشهد من حلقة مسلسل العاصوف في جزئه التاني والتي عرضت مساء اليوم موجة سخرية كبيرة بين المشاهدين. حيث أظهر المشهد مقتل رجل من عصابة جهيمان الإرهابية برصاصة في الرأس بطريقة غريبة وسقطة فادحة من الإخراج حيث قام “جهيمان” بتوجيه الرصاصة لرأس الضحية بعدما كشف عن خيانته وقتله دون أن تخترق الرصاصة “الطاقية” أو يشوبها أي دماء بينما ظهر الدم على ملابس الشخص المجاور للضحية وفي عكس اتجاه اطلاق الرصاصة -هو ما رصده المشاهدين_.

وكان المشهد يدور حول كشف “جهيمان” لرجل خائن في جماعته الإرهابية فقام بتركيعه أمام الرهائن التي يحتجزها داخل المسجد الحرام وفي وجود أفراد جماعته الإرهابية وقام بقتله باطلاق الرصاصة على راسه مباشرة في “ساحة المسعى” ليكون عبرة لمن تسول نفسه خيانته من جماعته الإرهابية.

وانهالت التحليلات الساخرة من المغردين بموقع التدوين المصغر تويتر الذين علقوا بطرافة على هذا الخطأ الإخراجي حيث وصفوا الطاقية بالفولاذية.

يشار إلى أنه ليس الخطأ الإخراجي الأول بالمسلسل حيث رصد مشاهدوا المسلسل في الحلقات السابقة خطأ فادح حين ظهرت سيارة جيب حديثة موديل 2018 أو 2019 برغم أن احداث الحلقة تدور في السبعينات.

ودارت حلقة اليوم من العاصوف حول انتهاء حركة التمرُّد المسلحة التي قادها جهيمان العتيبي داخل الحرم المكي والسيطرة عليه والقضاء على الإرهابين من قبل رجال الأمن السعودي.