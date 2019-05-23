شاهد: انتهاء أبشع جريمة بحق الحرم المكي.. واخماد فتنة جهيمان في العاصوف

شهدت الحلقة 17 من مسلسل العاصوف الجزء الثاني نهاية حركة التمرُّد المسلحة التي قادها جهيمان العتيبي وعدد من رفاقه داخل الحرم المكي وتحطّمت معنويات رجال جهيمان بعد مقتل المهدي المزعوم الذي ظلّ يردد أنه مُخلد، ولا يمكن أن يموت بأي حال من الأحوال كما شهدت الحلقة 17 من العاصوف 2 وفاة أبو يعيش خال خالد حين حاولا الهروب من قبو الحرم الذي احتجز فيه جهيمان الرهائن وكان أحد رجال جهيمان حاول مساعدة خالد وخاله وأوصلهما إلى باب القبو لكن رجال جهيمان ألقوا القبض عليهما وقتلوا زميلهم بعدما اكتشفوا انحيازه للرهائن.

وأصيب خالد بالصدمة حين قتل خاله أمام عينه وهو مُكبل اليدين لا يستطيع أن يفعل له شيئًا لإنقاذه.

ويُسلط الجزء الثاني من مسلسل العاصوف الضوء على الطفرة التي حصلت في المملكة بعد منتصف السبعينيات حتى أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، وذلك من خلال شخصيات العمل وتطور علاقاتها، آخذًا في الاعتبار التطورات الإنسانية والاجتماعية في المملكة. ويشارك في بطولة مسلسل العاصوف، بالإضافة إلى الفنان ناصر القصبي كل من حبيب الحبيب، وعبدالإله السناني، وليلى السلمان، وريم عبدالله، وريماس منصور، وعبدالعزيز السكيرين، وزارا البلوشي، وعبدالله المزيني، وحمد المزيني، وشمعة محمد، وآخرون، وهو من إخراج المثنى صبح.