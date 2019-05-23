أحمد فهمي يخطف لبنانيات في "الواد سيد الشحات"

يأتي في الحلقة 17 من مسلسل الواد سيد الشحات، للنادي الذي يملكه فخر العرب، دعوة من اتحاد السة لتشجع في البطولة العربية لسلة، ويفكر فخر ويقول لسيد وريتاج أن مكافأة التتويج بالبطولة 2 مليون دولار، ومن الممكن أن يأخذوها لسدادهاللسحاوي.
ويفكر فخر في خطف الفريق اللبناني، بعد خطف الاداريين ويقنعوهم بأنهم من اتحاد السلة، ويأخذوهم حتى يكسبوا البطولة، ثم أخذ المبلغ منهم، ويذهبون إلى السحاوي ويطلبون منه رجال من رجاله لمساعدتهم
وفي نهاية الحلقة وأثناء تواجد اللبنانيات في حمام السباحة، يحاول سيد تدفئته لهم إلا أنه يقوم بكهربته مما يؤدي إلى وفاتهم .
والمسلسل بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن، ومن إخراج أحمد الجندى وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وتدور الأحداث في قالب كوميدي.
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