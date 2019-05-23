محمد رمضان كبير الموقف في "زلزال"

يعمل الأستاذ زهدي في الحلقة ١٧ من مسلسل زلزال، علي تطفيش الزبائن التي تذهب لشراء أرض خليل السياح، التي هي حق لمحمد حربي كرامة، وتشتكي أمل لوالدتها من زواجها وتطالبها بأن تعيش.

وتعنف أخت خليل ابن أختها ربيع لأنه ذهب فرح أمل

دون اعتبار لوفاة والدته، ويقول لها بأنه يتقرب منه لينتقم منه ويخلص الناس من ظلمه، ويذهب وردة إلى زلزال ويطلب منه أن يترك صافية ووالدتها فيقوم بضربه وتأديبه.

وبعدها يطلب عوض أحد رجال وردة ورجال الموقف من زلزال ان يصبح كبير الموقف لهم، وفي نهاية الحلقة يضع ربيع مادة غريبة في طبق جبنة قديمة كانت قد طلبته ابنة خليل بسبب الوحم.

والمسلسل من بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري هنادي مهنى، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وتدور أحداث المسلسل في فترة زلزال 1992.