زوجة حمادة هلال تهدد والدته في "ابن أصول"

تكتشف رحمة في الحلقة ١٧ من مسلسل إبن أصول، أن صولا هي التي جاءت بنعمة وزوجتها لهشام لتطفيشها، وتقول لوالدتها وشقيقها، ويقول لها أن معه صور تجمع بين صولا ورشدي، وانها تقابله دون علم هشام.

وتأخذ رحمة هذه ابصور وتضعها

في غرفة صولا، و تتفاجأ صولا عندما تراها، وتسأل نعمة ورحمة من الذي دخل غرفتها دون علمها.

وتقول رحمة لصولا أنها عرفت بخطتها مع نعمة وأنها لابد أن تجعل هشام يطلق نعمة،

وإلا ستخبره بعلاقتها وحبها لرشدي وصورها معه، ويظهر أن جمال شقيق هشام هو الذي سرق خزنته.

والمسلسل بطولة حمادة هلال، وآيتن عامر، وأحمد كرارة، وعماد رشاد، وإيناس كامل، وسوزان نجم الدين، وأحمد حلاوة، وحمزة العيلي، ووفاء سالم،و محمد نجاتي، وكريم ابوزيد، ورانيا منصور، ومن تأليف أحمد محمود أبوزيد، ومن إخراج محمد بكير.