إخلاء سبيل مصطفي خاطر في "طلقة حظ"

تشهد الحلقة ١٧ من مسلسل طلقة حظ، اخلاء سبيل عبد الصبور من النيابة في القضية التي كان متهما فيه بقتل شاب وفتاة، ويقابل صديقه عباس.
ويقول له عباس أنهم بالفعل قد تم خطفعم وتعذيبهم، أثناء خروجهممن البنسيون، وأنه لم يكن حلم كما قالت له نرمين، ويعود عبد الصبور ومعه عباس إلي منزله.
ويتفاجئ عبد الصبور هناك أنه تم بيعهم ويأخذهم حسن ووالدتهم لديهم،
والمسلسل بطولة مصطفى خاطر، وأيتن عامر، ومحمود حافظ، وأحمد ماهر، وإنعام سالوسة، وحسني شتا، ومن إخراج أحمد خالد أمين، وتأليف إيهاب بليبل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.
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