إخلاء سبيل مصطفي خاطر في "طلقة حظ"

تشهد الحلقة ١٧ من مسلسل طلقة حظ، اخلاء سبيل عبد الصبور من النيابة في القضية التي كان متهما فيه بقتل شاب وفتاة، ويقابل صديقه عباس.

ويقول له عباس أنهم بالفعل قد تم خطفعم وتعذيبهم، أثناء خروجهم

من البنسيون، وأنه لم يكن حلم كما قالت له نرمين، ويعود عبد الصبور ومعه عباس إلي منزله.

ويتفاجئ عبد الصبور هناك أنه تم بيعهم ويأخذهم حسن ووالدتهم لديهم،

وفي نهاية الحلقة يقابل عبد الصبور محامي يقول له ان يبحث عنه منذ فترة وانه ورث مبلغ كبير فيغمي عليه.

والمسلسل بطولة مصطفى خاطر، وأيتن عامر، ومحمود حافظ، وأحمد ماهر، وإنعام سالوسة، وحسني شتا، ومن إخراج أحمد خالد أمين، وتأليف إيهاب بليبل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.