بالفيديو.. بداية قصة حب بين محمد إمام و هاجر أحمد في "هوجان"

تبدأ الحلقة السابعة عشر من مسلسل "هوجان" للفنان محمد إمام, بتورط "لطفي الحراق" في مقتل شخص يعمل مع عائلة "الوردانية" بعد أن علم المكان الذي يخبيء فيه لطفي قطع الأثار.
ومحاولات من الحراق للوصول لأكبر تجار الأثار في البلد حتى يتمكن منبيع قطع الأثار التي سرقهم من منزل "بهلول".
تدور أحداث الحلقة حول إصرار "نور" نجلة رجل الأعمال "كمال اللباد" للوصول إلى قصة حياة "هوجان" وذلك بعد أن كلفه والدها بحمايتها.
ومن ناحية أخرى تقوم "نور" بمراقبة والدها أثناء مقابلته مع لطفي الحراق لشراء القطع الأثرية التي سرقها من "بهلول".
تنتهي الحلقة السابعة عشر من مسلسل "هوجان" بمراقبة "هوجان" لـ "نور" بعد أن خرجت دون علمه و بمراقبتها يكتشف بأنها تراقب والدها فيطلب منها أن تكون بعيدة عن أعمال والدها "كمال اللباد", ومن هنا تقع نور في حب "هوجان".
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