شكرا لقرائتكم خبر عن علامة استفهام الحلقة 17.. البزاوى يقتل زوجته وميرهان حسين تقتل خطيبة شقيق محمد رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل "علامة استفهام"، بزواج "صباح" كوكى من "يعقوب" وعدم معرفة شقيقها، وذهبت بعد ذلك لـ "مروة الشواف" جيهان خليل فى غرفتها وأخبرتها بإنها نفذت التى طلبته منها وأحضرت "مروة" مبلغ مالى مقابل ما نفذته ووعدتها بأنها لن تتخلى عنها مهما حدث.

وتضمنت الحلقة مشهدين فلاش باك الأول هو، أثناء مرض والدة "مروة" قبل وفاتها، دخل زوجها "فؤاد الشواف" محمود البزاوى وتسيطر عليه العصبية ليسألها " انتى كلمتى المحامى ولغيتى التوكيل" لتؤكد صحة المعلومة ليقوم "فؤاد" بكتم أنفاسها بالمخدة حتى فارقت الحياة، ورأيت "عيشة" حنان سليمان الخادمة عندهم كل ما حدث بسبب تواجدها بجانبها أثناء مرضها.

أما مشهد الفلاش باك الآخر، ظهرت رحاب علي "الموتوسيكل" وخلعت الخوذة، لتتذكر أثناء قتلها لخطيبة "جاسر" محمد ناصر، شقيق "نوح" محمد رجب، بعد أن صدمتها عمدا بالسيارة، رغم انها ظهرت خلال الحلقات وكأنها لا تعلم أى شيئ وكانت تستفسر على طريقة وفاتها.

Advertisements

سلسل "علامة استفهام" يعرض على قنوات الحياة, cbc, ON E, Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.