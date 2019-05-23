شكرا لقرائتكم خبر عن سامى مغاورى: حالة مصطفى حشيش تتحسن.. ومحمد نجم ما زال فى العناية المركزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الفنان سامى مغاورى عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية لـ"الخليج 365" بأن حالة الفنان مصطفى حشيش بدأت تتحسن، مضيفا أنه يتواجد الآن فى أحد غرف العناية المركزة بمستشفى الجلاء، وسوف يتم نقله لأحد الغرف العادية غدًا بعد التأكد من استقرار حالته الصحية.

كان الفنان مصطفى حشيش قد دخل المستشفى وحُجز فى العناية المركزة بعد تشخيص حالته بوجود مياه فى الرئة، كما أنه يعانى من ضعف فى عضلة القلب.

أما عن حالة الفنان محمد نجم، قال "مغاورى" إن النجم الكوميدى مازال يرقد فى غرفة العناية المركزة ولم يتخذ الأطباء قرارا بخروجه إلى إحدى الغرف العادية.

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كانت الحالة الصحية للفنان الكوميدى الكبير محمد نجم قد تدهورت بعد دخوله العناية المركزة بسبب إصابته بجلطة دماغية، دخل على إثرها فى غيبوبة، حسبما أكد أحد أقاربه لـ" الخليج 365"، مؤكدا أن حالته حرجة.