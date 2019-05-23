شكرا لقرائتكم خبر عن المشاكل بدأت.. من يقصده محمد سامى بسرقة مجهوده فى "ولد الغلابة"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار المخرج محمد سامى، مخرج مسلسل "ولد الغلابة"، بطولة الفنان أحمد السقا، الجدل بنشر "بوست" على صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك" اتهم فيه شخصًا لم يذكر اسمه بسرقة مجهوده.

وتضمنت تدوينة سامى: "حسبى الله ونعم الوكيل فى اللى سارق مجهودى وبيتمنظر بيه، حسبى الله ونعم الوكيل فى أى حد وافق على سرقة مجهودى، ونسبه لواحد معملش شغله، حسبى الله ونعم الوكيل ألف مرة، وربنا مابيسبش حق، وعندى أدله على كلامى بس يخلص رمضان".

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الغريب أن المخرج محمد سامى حذف البوست بعد دقائق معدودة من نشره، لكن يبدو من كلمات سامى أن الأزمة تتعلق بكواليس مسلسل "ولد الغلابة" وستكشف الأيام القليلة المقبلة تفاصيل القضية كما أشار سامى أنه ينتظر انتهاء شهر رمضان.