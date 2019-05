براد بيت مدافعاً عن فيلم تارانتينو: لا يتضمّن عنفاً ضدّ النساء

نظّم صناع فيلم "Once Upon a Time in Hollywood" (حدث ذات مرة في هوليوود) مؤتمراً صحافياً على هامش الدورة الـ72 من مهرجان كان السينمائي.



وخلال الحدث، وصف الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو الفيلم بأنه: "رسالة حب لصناعة السينما في هوليوود" بينما تجنّب مخرج العمل كوينتن تارانتينو الحديث عن المشاهد التي تتضمّن عنفاً ضد النساء، مبرّراً ذلك بعدم رغبته في "حرق" الأحداث.

وحسب موقع "هوليوود ريبورتر" الأمريكي، فإن الممثل براد بيت، أجاب بشكل أكثر مباشرةً عن السؤال قائلاً: "لا أرى أن مشاهد العنف تستهدف النساء تحديداً، وإنما تمثّل ثورةً ضد فقدان البراءة".

وركّز المؤتمر الصحفي الذي امتد 30 دقيقة، وشارك فيه أبطال العمل براد بيت، ليوناردو دي كابريو، مارجوت روبي، والمخرج كوينتن تارانتيو، على القصة الحقيقية من وراء الفيلم، إذ تم استلهامه من جماعة "تشارلز مانسون" الإجرامية، التي روّعت أمريكا سنة 1969، وتسبّبت في قتل الممثلة الأمريكية شارون تيت، زوجة المخرج البولندي رومان بولانسكي.

وواجه تارانتينو بعض الانتقادات خلال المؤتمر، إذ رأى أحد الصحفيين أن مارجوت روبي حظيت بوقت أقل على الشاشة، مقارنةً بزميليْها دي كابريو وبيت، لكنّ المخرج رفض الإجابة عن الصحفي قائلاً له بصفة حاسمة: "أرفض فرضياتك الجدلية".

في السياق ذاته، أوضحت روبي أن الوقت الذي حظيت به يعتبر كافياً لتكريم الممثّلة شارون تيت وإظهار شخصيتها الخفيفة والمرحة، كما أيّدت زميلها براد بيت بأن مشهد فقدان تيت لم يُروِّج للعنف ضد النساء بقدر ما كشف استهداف البراءة التي ترمز إليها الممثلة الراحلة.

يذكر أن فيلم "حدث ذات مرة في هوليوود" هو التاسع للمخرج كوينتن تارانتينو، ويشارك ضمن مهرجان كان السينمائي.