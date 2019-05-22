حورية فرغلي توجّه رسالة لمُتصيّدي الأخطاء: ركّزوا على القصة والأحداث!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عبّرت الفنانة المصرية حورية فرغلي عن استيائها بسبب سخرية مواقع التواصل الاجتماعي منها، بسبب وجود خطأ بأحد مشاهد مسلسلها "مملكة الغجر"، الذي يُعرض خلال شهر رمضان الجاري.

وقالت حورية في تصريح خاص لـ"فوشيا": "البعض تداول وجود خطأ طبي بقيام الطبيب بالكشف على عيني بمنظار خاص بالمعدة وليس العيون".

وأضافت: "لا أعلم مدى صحة تلك الأقاويل، ولكن الأخطاء مثل هذه واردة، لأنها بسيطة وتتعلّق بالتفاصيل الصغيرة في الأعمال الفنية التي قد يغفل عنها المخرج ومسؤولو المعدات".

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وتابعت: "ولكن البعض سَخِر مني ومن المسلسل، وقلّل من الجهد الذي بذله فريق العمل، بسبب خطأ بسيط لا أعلم مدى صحته ولكنه بسيط بالتأكيد وغير مؤثّر على سير الأحداث".

وأردفت فرغلي: "أدعو مُتصيّدي الأخطاء البسيطة كهذه، إلى التركيز على القصة والأحداث، وإذا وقع خطأ طبي فالاعتذار واجب، رغم أنني لست المسؤولة عنه بالتأكيد".

"مملكة الغجر" بطولة فيفي عبده، حورية فرغلي، سامح الصريطي، أحمد كرارة، سناء شافع، حازم سمير، ميار الغيطي، عزة مجاهد، تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد.