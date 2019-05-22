شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جيمس بوند..هل يتعاون رامى مالك مع دينزل واشنطن في هذا الفيلم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد نجم هوليوود ذو الأصول المصرية رامى مالك الحائز على جائزة الأوسكار لمفاجأة جديدة بالتزامن مع تصويره حالياً فيلم "جيمس بوند 25"، .. المفاجأة تتمثل فى فيلم جديد يتعاون فيه مع النجم الكبير دينزل واشنطن من خلال “The Little Things” اسم العمل الذى تم الكشف عنه مؤخراً قبل تأكيد العديد من التقارير العالمية أن رامي مالك مرشح للعمل خلال الفيلم حالياً عبر سلسلة من المفاوضات بدأت منذ أسبوع على أن يتم حسمها قبل بداية الشهر المقبل. جدير بالذكر أن رامى مالك شوق جمهوره ومحبيه حينما أكد على أن دوره فى آخر أفلام سلسلة جيمس بوند الشهيرة مختلف للغاية وسيلعب فيه الشر بشكل مختلف حيث سيظهر به عبر دورشخص شريريسعى للقضاء على دانيال كريج بكل ما أوتي من قوة خلال أحداث الفيلم.

دينزل واشنطن

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