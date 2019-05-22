شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة خير الله تشيد بـ"قمر هادى" و"حكايتى" و"هوجان" وتصفهم بالأعمال الناجحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، بعدد من المسلسلات الدرامية، التى تعرض حاليًا ضمن السباق الرمضانى الحالى، حيث وصفت هذه الأعمال بالناجحة فى الموسم الدرامى، لاسيما أن هذه المسلسلات كانت بمثابة نقلة لكل أبطالها، نظرًا لاختلاف المواضيع التى قدمها صناع هذه الأعمال.

وقالت خير الله لـ"الخليج 365" إن مسلسل "قمر هادى"، من الأعمال الجيدة التى تحتوى على إثارة وتشويق وغموض، ما جعل الجمهور فى حالة ترقب شديد ومنتظر لكل حلقة، خاصة أن بطل المسلسل جعل الناس فى "حيرة" ما بين هل فقد عقله؟.. أم يفعل أشياء ضد الآخرين؟.. ومن هى زوجته الحقيقية؟، ولماذا يتصرف بهذا الشكل؟، ما أثار فضول الناس.

وأشارت خير الله، إلى أن المخرج رؤوف عبد العزيز شخص ذكى، خاصة أنه مخرج متمكن من أدواته، وجعل الجمهور فى حالة مثيرة منذ انطلاق الحلقة الأولى، موضحة إلى أن تكنيك الصورة ومشاهد الفلاش باك نفذها المخرج ببراعة شديدة.

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وأكدت الناقدة ماجدة خير الله، أن مسلسل "حكايتى" وضع الفنانة ياسمين صبرى فى طريق النجومية، خاصة أن لها كاريزما وشكل مقبول لدى الجمهور، مشيرة إلى أن العمل برمته رائع من حيث القصة والسيناريو والإخراج والتصوير، لافتة إلى أنه يجب على ياسمين صبرى أن تظل محافظة على هذا القالب من المسلسلات، وتسعى لتقديم أعمالا مهمة خلال السنوات المقبلة.

كما أشادت خير الله بمسلسل "هوجان"، وأكدت أن العمل ناجح للغاية، خاصة أن محمد إمام قدم دورًا مختلفًا ومميزًا هذا العام، موضحة إلى أن المسلسل يحتوى على تفاصيل دنيوية يعيشها أغلب الناس الشارع، وذلك بعيدًا عن القوى الخارقة التى ظهر بها بطل العمل.

وأشارت خير الله، أن المخرجة شيرين عادل كانت على مستوى عالٍ من إظهار التكنيك الحركى والمشاهد المبهرة مع الكشف عن الشخصيات، فضلاً عن المزج بين الكوميديا والتراجيديا فى آن واحد، وهو أمر صعب خاصة فى ضيق الوقت الذى يشهده الموسم الدرامى، لافتة إلى أن محمد إمام أصبح نجمًا من الصفوف الأولى، ويجب أن يحافظ على هذه المكانة.



