شكرا لقرائتكم خبر عن شهرزاد وعلاء الدين على المسرح الكبير بمناسبة شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة شهر رمضان المعظم وتحت عنوان الطابع الشرقى يروى أوركسترا القاهرة السيمفونى عدد من حكايات ألف ليلة وليلة التى استلهمها كبار المؤلفين العالميين لإبداع أعمالاً كلاسيكية عبرت عن سحر الشرق وأساطيره، وذلك خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو هشام جبر فى التاسعة والنصف مساء السبت 25 مايو على المسرح الكبير منها متتالية علاء الدين لـ نيلسين، ومتتالية شهرزاد لـ كورساكوف والتى كتبت عام 1888 وتقسم إلى 4 قصص تجسدها الموسيقى هى البحر وسفينة السندباد، الأمير الكالندارى، الأمير الشاب والأميرة الشابة والاحتفالات فى بغداد .

الشرق كان ولا يزال أحد المصادر الخصبة للإبداعات الفنية بمختلف صورها واعتبرت شخصيتى شهريار وشهرزاد فى قصص الف ليلة وليلة منبعاً للخيال، حيث تم استلهام تلك الحكايات فى الكثير من روائع الأعمال الكلاسيكية .