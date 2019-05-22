صورة| الموزع أحمد إبراهيم يوجه رسالة لأولاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الموزع أحمد إبراهيم صورة سيلفي مع أولاده من زوجته الأولى، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلق إبراهيم على الصورة: "أغلى ما في حياتى، عزائي يا رب أن عندك الحقيقة وعالم بظلم البشر وقسوتهم، وعارف أنا أتحملت وبتحمل أيه عشان أقابلهم يومياً سعداء، عشان الضحكة دي تصاحبهم من يوم ما رزقتني بيهم".

يُذكر أن الفنانة أنغام أعلنت زواجها من الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم في شهر فبراير الماضي، وأحدثت حالة كبيرة من الجدل، لأنه متزوج من أخرى.