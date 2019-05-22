الفنانة نيرمين محسن تفجع بوفاة أقرب الناس– صورة

أعلنت الفنانة نيرمين محسن عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة شقيقتها أريج الزهراني. وأوضحت نيرمين عبر منشور لها في ”إنستغرام“ و“تويتر“، أن ”شقيقتها الوحيدة أريج توفَّت عن 28 عامًا، إثر جلطة دماغية“، دون أن تخوض في مزيد من التفاصيل.

وتشارك الفنانة نيرمين محسن في الجزء الثاني من مسلسل ”العاصوف“، إذ تلعب دور ابنة الممثل عبدالعزيز السكيرين.

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