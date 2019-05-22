بالفيديو.. مي عز الدين تقع في حب أمير المصري في "البرنسيسة بيسة"

تبدأ الحلقة السابعة عشر من مسلسل "البرنسيسة بيسة" للفنانة مي عز الدين باتصال المشرف على دار المسنين ليستنجد بـ "مرعي" من "سكسكة" ويطلب منه أن يستدعي الشرطة لتنقذهم من يد سكسكة.

ومن ناحية أخرى صدمة "بيسة" من تغير سيدة الأعمال "شويكار" طريقة تعاملها معها للأحسن.

تدور أحداث الحلقة حول حالة من الهلع بعد تسمم الطلبة و المدرسين في المدرسة من وراء

طعام "سماح" خالة بيسة.

ومحاولة "كاظم" نجل سيدة الأعمال "شويكار" بالتقرب من "بيسة" لكي تقع في حبه ويكملوا الخطة التي إقترحها "خليفة" محامي "شويكار".

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تنتهي الحلقة السابعة عشر من مسلسل "البرنسيسة بيسة" بنجاح الخطة و وقوع "بيسة" في حب "كاظم".