بالتعاون مع باتريك ستومبف.. مارتن جاركس يطرح أحدث كليبات أغانيه

طرح النجم العالمي مارتن جاركس أحدث كليبات أغانيه بعنوان "Summer Days"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، كما يشاركه في الغناء الفنان العالمي باتريك ستومبف. "يوتيوب"، كما يشاركه في الغناء الفنان العالمي باتريك ستومبف. يذكر أن الفنان العالمي مارتن جاركس طرح مؤخرا كليب بعنوان "Mistaken"، كما تخطي الكليب حاجز الـ 4 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع "يوتيوب". Advertisements

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