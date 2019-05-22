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نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، صورة مقتطفة من مسلسل زلزال، ساخرًا من تورط الفنانةحلا شيحة بمقلب رامز في الشلال اليوم، قائلًا:" كان نفسي الحقك من رامز يا صافية، لكن
وتجسد الفنانة حلا شيحة، دور صافية في مسلسل زلزال، الذي يعرض رمضان 2019 الحالي، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي معه .
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان ساخرًا من حلا شيحة: كان نفسي أنقذك من رامز يا صافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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