محمد رمضان ساخرًا من حلا شيحة: كان نفسي أنقذك من رامز يا صافية

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، صورة مقتطفة من مسلسل زلزال، ساخرًا من تورط الفنانة

حلا شيحة بمقلب رامز في الشلال اليوم، قائلًا:" كان نفسي الحقك من رامز يا صافية، لكنللأسف مشغول أني أرجع الـ 300 متر بتوع أبويا" .

وتجسد الفنانة حلا شيحة، دور صافية في مسلسل زلزال، الذي يعرض رمضان 2019 الحالي، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي معه .