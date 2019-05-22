تعرف على تفاصيل الحلقة السابعة عشرة من "كلبش 3"

بدأت الحلقة السابعة عشر من مسلسل "كلبش 3" بمشهد يظهر فيه محاولة اغتيال أكرم صفوان، كما زاره اللواء جلال خطاب اكرم صفوان، في بيته ليتعرف منه على تفاصيل حادث الاغتيال ومعرفة من يمكن أن وراءالحادث.
ونظم أكرم صفوان مؤتمر صحفي لمطالبة جهاز الشرطة بحمايته وحماية أسرته، ممن يحاولون اغتياله، وحاول خلال المؤتمر إظهار صورة الداخلية بمظهر غير لائق.
وانتهت الحلقة بحديث دار بين سليم الأنصاري، والظابط حسام ليظهر لهم أن أحد يراقبهم.
يذكر أن مسلسل "كلبش 3" بطولة كل من أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، وأماني كمال، و من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.
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