أحمد شيبة ضيف الحلقة السابعة عشر من "هاني في الألغام"

يستضيف النجم هاني رمزي في الحلقة السابعة عشر من برنامجه "هاني في الألغام"، الفنان أحمد شيبة. الألغام"، الفنان أحمد شيبة. يذكر أن الفنان هاني رمزي العديد من برامج المقالب خلال الأعوام الماضية وأبرزها: "هبوط اضطراري" "هاني في الأدغال"، "هاني هز الجبل".

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