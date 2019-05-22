حلا شيحة ضيفة الحلقة السابعة عشرة من "رامز في الشلال"

تحل اليوم النجمة حلا شيحة ضيفة على الحلقة السابعة عشر من برنامج "رامز في الشلال"، الذي يذاع على شاشة قناة mbc

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يذكر أن الفنان رامز جلال طرح في رمضان الماضي، برنامج مقالب بعنوان "رامز تحت الصفر"،