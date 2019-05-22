ميرنا وليد - بيروت - عبر الممثل باسم مغنية عن سعادته بالأصداء الإيجابية التي يحققها دوره في مسلسل "أسود"، مؤكداً أن نسب المشاهدة لم تعنهِ يوماً، فالعام الماضي تصدّر مسلسله "كل الحب كل الغرام" نسبة المشاهدة، وأيضاً مسلسل "تانغو"، ورغم ذلك لا يتابع نسب المشاهدة لانها ليست الاساس، بل المضمون هو الاهم وكذلك الامر بالنسبة لهذا العام في مسلسل "أسود".
باسم أكد انه سيسافر لأيام قليلة الى اليونان ليعود ويشارك في بعض الاطلالات التلفزيونية وأيضاً في سحور وإفطارات.
مسلسل "أسود" من بطولة ورد الخال، باسم مغنية، داليدا خليل، وفاء طربيه، ألكو داوود، إلياس الزايك، من كتابة كلوديا مرشليان، وإخراج سمير حبشي.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- باسم مغنية :"نسبة المشاهدة لا تعنيني"خاص الفن- أنطوانيت نجيب تطمئن الجمهور وتعلن حضورها... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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