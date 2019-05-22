خاص الفن- أنطوانيت نجيب تطمئن الجمهور وتعلن حضورها رغم الغياب

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة السورية القديرة ​أنطوانيت نجيب​ لموقع "الفن" أنها غادرت المستشفى واستعادت صحتها، وأصبحت على ما يرام بعد فترة علاج طويلة، مشيرة إلى أنها مازالت تتناول بعض الأدوية وتحاول عدم بذل جهد كي لا تتعب.

وعبرت عن حزنها لأنه لم تشارك هذا العام بأي مسلسل بسبب سوء صحتها، لكنها عبرت عن فرحها في الوقت نفسه بعرض مسلسل "هوا أصفر" الذي صور قبل عامين وتشارك في بطولته.

وقالت إن الدراما السورية هذا العام تبشر بالخير، وإنها تحاول متابعة ما تيسر من الأعمال وفق ما يسمح لها وقتها، مؤكدة أنها ستعود إلى العمل بعد رمضان إذا ساعدتها حالتها الصحية.