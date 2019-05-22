ميرنا وليد - بيروت - عبر المخرج فادي حداد عن سعادته باختياره المخرج الاول ليقوم بدعاية لواحدة من اشهر الماركات التجميلية والتي اطلت بها الممثلة سيرين عبد النور . وقال في حديث خاص مع الفن: "في 27 من الشهر الحالي ستشاهدون ما قمنا بتصويره انا وسيرين بشكل كامل وهذه المرة الاولى التي يقوم بها الاميركيين باختيار مخرج عربي لتصوير اعلان ضخم واعتبر هذا الشيء عالمي".
كما اشار فادي الى انه يحضر الى عدد من الكليبات لفنانين مثر يكشف عنهم تباعا فور اخذ القرار النهائي بتصويرها.
على مدى يومين متتاليين، كانت قد صورت سيرين عبد النور اعلانا جديداً مع المخرج فادي حداد والمصور محمد سيف، وقد اختارت المصمم طوني ورد للاطلالة.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- فادي حداد: "هذه الخطوة عالمية وسعيد بإختياري فيها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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