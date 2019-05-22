نجمة أراب آيدول تكشف إصابتها بورم ومصطفى الخاني يشن هجوماً على مسلسل "مقامات العشق"راغب علامة مثال...

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن: نجمة أراب آيدول تكشف إصابتها بورم ومصطفى الخاني يشن هجوماً على مسلسل "مقامات العشق" موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية مسلسل "خمسة ونص" يتفوق على مسلسل "الكاتب" في إستفتاء الفن إستفتاء الفن: من هو النجم السوري الأفضل في الدراما العربية المشتركة؟ مازن معضم يكشف عن رأيه بـ"بروفا" ويوجه رسالة لـ ماغي بو غصن ما حقيقة تعرض نيرمين الفقي لحادث سير؟ مصطفى الخاني يشن هجوماً على مسلسل "مقامات العشق" نجمة أراب آيدول تكشف إصابتها بورم- بالصورة بعدما أطلقوا عليها صفة خادشة للحياء.. دنيا بطمة ترد: لا قيمة لهم بالمجتمع Copyright : ElFann.com المزيد المزيد

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