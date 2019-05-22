كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إعلان استشهاده .. خالد الشاعر يعود للحياة في دفعة القاهرة17 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت أحداث الحلقة السابعة عشر من المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة" بإعلان استشهاد عدنان، خلال الحرب الدائرة في بورسعيد أثناء العدوان الثلاثي، وحين بدأت عمليات الدفن، تحركت عيناه، وتم إنقاذه.

"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.