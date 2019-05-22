كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد رمضان يعلن تصدر مشاهد مسلسل زلزال تريند اليوتيوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفنان محمد رمضان تصدر المشاهد التي تعرض في مسلسله "زلزال" على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، تريند الموقع.

وكتب الفنان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، "رقم واحد على الرائجة #زلزال ".

ويشارك مسلسل «زلزال» في السباق الرمضاني لهذا العام، ويحقق مشاهدات مرتفعة، وهو من بطولة محمد رمضان ونسرين أمين وماجد المصري وحلا شيحة وأحمد صيام وحسام داغر وآخرون، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر الدين.