كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استشهاد خالد الشاعر في دفعة القاهرة17 .. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة السابعة عشر من المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة" استشهاد عدنان، بعد تطوعه بالخدمة العسكرية في الجيش المصري لمواجهة العدوان الثلاثي في بورسعيد، كما تطوعت كل من دلال ولولوة وعملتا في تمريض جرحي الحرب.

"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.