كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019 .. أحمد فهمي ومحمد عبدالرحمن يقتلان فرقة سلة نسائية في "الواد سيد الشحات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل "الواد سيد الشحات" قتل سيد وفخر خطأً فريق لبناني لكرة السلة النسائية صعقًا في حمام سباحة، بعد اختطاف الفرقة، على أمل مشاركتهم في البطولة العربية، وفي حال فوزهم بالبطولة سيحصلون على ٢ مليون دولار.

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن.