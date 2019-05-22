كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019 .. رد فعل أحمد فهمي ومحمد عبدالرحمن بعد رؤية فرقة سلة نسائية لبنانية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل "الواد سيد الشحات" محاولة سيد وفخر خطف فريق لبناني لكرة السلة النسائية، والذي سيشارك في البطولة العربية، وفي حال فوزهم بالبطولة سيحصلون على ٢ مليون دولار، واستعانا سيد وفخر برجال السحاوي لإتمام المهمة، واستقبلا لاعبات الفريق في الأهرامات.

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن.