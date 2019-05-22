كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019 .. أمير كرارة يشوق جمهوره بصورة مع إياد نصّار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شوّق الفنان أمير كرارة جمهوره بصورة تجمعه بالفنان الأردني إياد نصار، نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "تويتر"، وأرفقها بتعليق: "شق الشقايق أنتظرونا".

ومن المقرر أن يظهر الفنان إياد نصّار، ضيف شرف الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "كلبش ٣"، والذي يشارك أمير به في سباق رمضان الدرامي.

المسلسل تاليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة أمير كرارة، وانضم للمسلسل في الجزء الثالث عدد من النجوم على رأسهم: أحمد عبدالعزيز وأحمد العوضي وهشام سليم.