نجوى كرم وإليسا وميريام فارس ورامي عياش وغيرهم في مهرجان موازين

تنطلق فعاليات مهرجان "موازين" إيقاعات العالم في المغرب في 18 في شهر يونيو/حزيران المقبل، وقد كشف المهرجان عن أسماء النجوم العرب الذين سيحيون حفلات دورته الـ وهم من لبنان ومصر والأردن والإمارات.
وسيشارك في المهرجان عدد كبير من نجوم لبنان، منهم الفنان رامي عياش ليل 27 حزيران، وكارول سماحة، التي ستفتتح حفلات مسرح "النهضة" المخصص للغناء العربي في 21 يونيو.
وفي 22 يحيي السهرة الفنان عاصي الحلان ، وفي 23 يونيو، تطل اللبنانية ميريام فارس في حفل غنائي لها.
اما في 25، تقدم اليسا حفلة غنائية، وفي 26 يونيو موعد مع النجم اللبناني العربي وليد توفيق .
وفي 28 تقدّم موعد مع الفنانة نجوى كرم.
وكانت إدارة المهرجان أعلنت في الأسابيع الماضية عن برنامج باقي المسارح التي تستضيف مغنين وموسيقيين عالميين من فرنسا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة.
والمهرجان الذي تأسس في 2001 هو الأبرز على مستوى الموسيقى في المغرب ويجذب إليه في كل عام مجموعة كبيرة من النجوم العرب والأجانب، وتقام دورة هذا العام من 21 إلى 29 يونيو المقبل.
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