تسمية "خمسة ونص" سببها هذه القصة التي حصلت مع لايدي ديانا

لا يزال الغموض يحيط بسبب تسمية مسلسل "خمسة ونص" بهذا الإسم.

إلا أنّ الأمور بدأت تتوضّح بعد تغريدة الممثلة نادين نجيم، التي أكدت أنّ بعض الخطوط الدرامية في العمل المقتبسة من حياة الاميرة الراحلة ديانا، إذ يرجّح أن تكون سبب التسمية مستوحاة من الحادثة التي رواها حارس الاميرة ديانا كين وراف في مذكراته التي أصدرها بعد وفاتها، وتطرّق فيها لتفاصيل رحلة النمسا عندما ظهرت الاميرة ديانا بصورة مفاجئة أمام باب الفندق الذي كانوا ينزلون فيه، وطالبت بالسماح لها بالدخول الساعة الخامسة والنصف صباحاً. وعندما حاول التوصل إلى كيفية خروجها من الفندق رغم أن الأبواب كانت مغلقة تمامًا، اكتشف آثار أقدامها على الجليد تحت شرفتها وادرك عند ذلك انها قفزت من الشرفة.

كما يرجّح أن تكون العلاقة التي ستجمع بين نادين نجيم ومعتصم النهار الذي يقوم بدور الحارس الشخصي لها مستوحاة من العلاقة التي جمعت ديانا بحارسها الشخصي وهو ضابط يُدعى بيري ماناكي.