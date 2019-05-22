May 22, 2019 أطلق الفنان هادي ضو أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان “يا نيالي” كلمات: د. سعيد حديفة، ألحان رواد رعد، توزيع طوني سابا وميكس وماسترينغ محمد المقهور. الأغنية رومنسية، صيفية، ايقاعية تناسب أجواء الحفلات والسهرات، قدمها هادي بصوته الملفت وهو يتغزل بحبيبته ويصفها بالقمر. ويقول مطلعها: “يا نيالي يا نيالي القمر ال بالعالي قرب عم شوفو قبالي”. Advertisements الأغنية صورها هادي على طريقة الفيديو الكليب تحت ادارة المخرج المتألق ايلي السمعان الذي أعطى للصورة روحاً ونكهةً من خلال مزج الألوان الذي طغى على معظم الكادرات. استطاع المخرج المحترف والذي يتمتع بعين ثاقبة ان يقدّم فيديو كليب عصري وظهر التكامل واضحاً جداً بين الصورة الجميلة المليئة بالفرح والالوان والطاقة الايجابية وبين اطلالات هادي ضو الذي أطل بعدة لقطات رومنسية مع الموديل الجميلة.







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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- هادي ضو يَظهر بنكهة مختلفة مع ايلي السمعان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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