حلا شيحة تبكي وتستنجدُ بسبب رامز جلال.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سقطت الفنانة المصرية حلا شيحة في فخّ برنامج المقالب، "رامز في الشلال"، والذي يُذاع على فضائية mbc مصر.

وكعادة الضيوف، ظهرت حلا سعيدةً بوصولها إلى أندونيسيا؛ للمشاركة في أحد الإعلانات الوهمية، لكن سريعًا ما سقطت في الشلال فتحوّلت ملامحها للفزع والرعب.

بعدها ظهر رامز معها على الزورق المخصص لإيصال الضحية للغوريلا، فانهارت وظلّت تستغيث لإنقاذها من الغرق.

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وحين وصلت للبر فوجئت بصوت مرعب، بعدها خرج رامز في شكل غوريلا، فظلّت تصرخ وتبكي وسقطت على الأرض، وتقول له "حرام عليك كنت هموت".

ويعتمدُ برنامج "رامز في الشلال" على استقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة أندونيسيا، ليتعرّض لمغامرة صعبة وغير متوقعة، في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور.