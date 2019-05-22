قصي حاتم يكشفُ عن المفاجأة التي ستجمعُه بوالده بعد عيد الفطر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يسعى الفنان قصي حاتم الى التأني باختيار الأعمال التي يُقدّمها، بخاصة بعد خوضه تجربة "ذا فويس" التي فتحت له العديد من الأبواب.
ويستمع قصي دومًا لنصائح والده النجم حاتم العراقي، ويستفيد من تجربته، غير أنه يحاول شقّ طريقه الخاص، كاشفًا عن "دويتو" مشترك سيجمعه قريبًا بوالده، إذْ سيُبصر النور بعد عيد الفطر، وتصويره في بيروت.
الفيديو المرفق، يعرضُ المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع الفنان قصي حاتم، إذْ تحدّث عن نشاطاته الفنية، متطرقًا الى علاقته بالسوشيال ميديا، وغيرها من الأمور المتعلّقة بمسيرته الفنية.
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